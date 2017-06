Trainen met je kleinzoon voor de 70ste Vierdaagse

NIJMEGEN - Bert van der Lans is samen met kleinzoon Beau begonnen met trainen voor de 101e editie van de Vierdaagse in Nijmegen. Dat lijkt niet bijzonder maar de 85-jarige Bert hoopt in juli zijn 70ste Vierdaagse te volbrengen.

Dat levert hem dan als eerste loper in de geschiedenis een échte gouden medaille op. De organisatie van de Vierdaagse heeft deze speciaal laten maken voor het moment dat Bert de laatste dag van de Vierdaagse de finish overkomt. Eerste training Bert verheugt zich op het samenlopen met zijn 13-jarige kleinzoon Beau. Ze gaan voor de 30 kilometer. Omdat Bert in Nijmegen woont en Beau in Woerden, kunnen ze niet vaak samen trainen. Maar zondag hebben ze de eerste training afgelegd van 20 kilometer. Bert zegt dat hij geen geheim heeft om 70 keer de Vierdaagse te lopen. 'Ik heb gelukkig een gezond lichaam en ik heb nog nooit domme ongelukjes gehad waardoor ik niet kan meedoen. Dat kan zo gebeuren hoor, je even verstappen, je enkel verstuiken en je zit thuis met de Vierdaagse. Wandelen is niet veranderd Beau vraagt aan zijn opa of er veel veranderd is in die 70 edities van de Vierdaagse. Volgens Bert was het vroeger veel minder druk en deden er meer wandelgroepen mee, die zingend het parcours aflegden. En dat er nu de Vierdaagsefeesten zijn bij gekomen. Maar het wandelen, zo verzekert hij zijn kleinzoon, daar is niets aan veranderd.