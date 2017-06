Gedetineerden gaan op sollicitatie

ZUTPHEN - Twee gedetineerden doen maandag mee aan The Challenge in Zutphen. Bij dat evenement worden kandidaten in contact gebracht met een werkgever in de regio.

Het gaat om de gedetineerden Mehmet (41) en Remy (36). Ze zitten vast in de penitentiaire inrichting Achterhoek in Zutphen. Ze hebben het grootste deel van hun straf er opzitten en mogen vanwege goed gedrag buiten de muren van de gevangenis aan de slag.

Net als zo'n acht andere werkzoekenden presenteren ze zich maandag in een openbaar sollicitatiegesprek. Als een van de aanwezige werkgevers op de rode knop drukt, is er sprake van een mogelijke match.

Handen uit de mouwen

Mehmet en Remy gaan het liefst aan de werk als lasser, schoonmaker, stratenmaker of in de groenvoorziening. 'Als het maar een job is waarbij ze de handen uit de mouwen kunnen steken en hard moeten werken', laten ze via een woordvoerder van de gevangenis weten.

Ze weten dat een detentieverleden doorgaans geen aanbeveling is. 'Ik wil werkgevers uitdagen om een ex-gedetineerde aan te nemen', zegt Mehmet. 'Er zijn er heel veel die hun leven hebben gebeterd, maar geen mogelijkheid krijgen op de arbeidsmarkt.'

'Heel dapper'

Corrie van Heeswijk heeft de twee gedetineerden voorbereid op hun deelname aan The Challenge. Ze is plaatsvervangend hoofd detentie en re-integratie in PI Achterhoek.

'Ik vind het heel dapper van ze dat ze hieraan mee doen, want voor een gedetineerde is dat best een stap', vindt Van Heeswijk. 'Wat extra knap is, is dat Mehmet en Remy bij The Challenge het podium opgaan om zich tegenover alle aanwezigen te pitchen. Dat doen ongeveer tien van de vijftig kandidaten. De anderen doen mee aan het matchcafé, een soort van speeddating tussen werkzoekenden en werkgevers.'

The Challenge is een initiatief van Stichting de Zutphense Uitdaging. Het evenement begint om 16.00 uur in De Broodfabriek aan de Noorderhaven in Zutphen.