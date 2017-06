Deze berichten werden deze week het meest gelezen

ARNHEM - Welke berichten zijn deze week het meest gelezen op de app en de site van Omroep Gelderland? Zoals ieder weekend een overzicht.

Seks met de dokter

De Inspectie voor de Gezondheidszorg wil dat een 42-jarige gynaecoloog wordt geschorst omdat hij tijdens zijn opleiding in het Radboudumc een seksuele relatie had met een patiënte. Hij had in de behandelkamer geregeld seks met de vrouw.

De patiënte en haar partner waren bij de gynaecoloog in behandeling wegens vruchtbaarheidsproblemen. De vrouw raakte uiteindelijk spontaan zwanger, maar was inmiddels tot over haar oren verliefd op de arts.

Zie ook: Gynaecoloog Radboudumc had seks met patiënte in behandelkamer

Al jaren vermist

In Oost-Nederland krijgt de politie per dag zo'n 20 meldingen binnen over een vermissing. Vaak is de vermiste snel weer terecht, maar het komt ook voor dat familieleden al jarenlang in onzekerheid zitten. Zeven kinderen uit Gelderland zijn al jaren vermist, blijkt uit een overzicht op de politiesite. 'Zolang er een spoor is, blijven we zoeken', zegt de politie.

Zie ook: Zeven-kinderen-uit-Gelderland-al-jaren-vermist-Zolang-er-een-spoor-is-blijven-we-zoeken

Steekpartij op festival

In Park Sonsbeek in Arnhem zijn vorige week zondag twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Er was een festival aan de gang: Park Open. Er is een verdachte aangehouden. De aanleiding voor de steekpartij is niet bekend.

De organisator reageert geschokt: 'Er is hier in 28 jaar nooit iets gebeurd. Dit is echt domme pech.

Zie ook: Twee gewonden bij steekpartij in Park Sonsbeek