Fans in een lange rij om een glimp op te vangen van presentatrice Jill

ARNHEM - Super populair is ze. Jill Schirnhofer, bekend van haar kinderprogramma Jill op Zapp. In een dikke rij verdringen haar fans zich voor de deuren van Het Colofon in Arnhem om haar in het echt te ontmoeten.

Jill is illustrator, schrijver en programmamaker. Ze is vooral bekend door het kinderprogramma Jill dat ze op Zapp presenteert. Ze is ongekend populair op social media. Vanmiddag is ze gast bij Het Colofon en dat zorgde voor een grote rij van zeker 250 fans voor de deur.

In de rij voor Jill. (Foto: Omroep Gelderland)

Kleding en make-up

Op 15-jarige leeftijd ontwierp Jill Schirnhofer haar eerste schoolagenda. Dit ontwerp werd opgemerkt door een Nederlandse uitgeverij. Onder het label My life is sweet bracht ze een schoolspullenlijn uit die ze later uitbreidde met andere accessoires, zoals kleding, make-up, kookboeken en een doeboek.

Kleuren en knutselen

Jill brak in Nederland door toen ze in november 2014 het kinderprogramma Jill ging presenteren. In dit programma geeft Jill creatieve adviezen op het gebied van tekenen en knutselen, mode en koken. Ze houdt eigen blog bij en ze tekent voor boeken en tijdschriften en in opdracht van bedrijven. Vanaf 2014 verschenen haar boeken over tekenen, kleuren en knutselen bij uitgeverij Karakter. Van haar eerste boek Tekenen met Jill zijn 45.000 exemplaren verkocht.

Met Jill op de foto! (Foto Omroep Gelderland)

Eerste jeugdboek

In april van dit jaar maakte Schirnhofer haar debuut als fictieschrijver. Ze schreef en illustreerde haar eerste jeugdboek Elvy's eigen wereld: So boho. In de zomer verschijnt bij uitgeverij Karakter Meer tekenen met Jill.