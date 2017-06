Ho-Pin Tung tweede in 24 uur van Le Mans

VELP - Autocoureur Ho-Pin Tung uit Velp is zondag tweede geworden in de 24 uur van Le Mans. Hij won wel de LMP2-klasse.

De 34-jarige Tung vormde met de Brit Oliver Jarvis en de Fransman Thomas Laurent het Jackie Chan Racing Team, opgericht door de acteur en stuntman Jackie Chan.

In het overall klassement werd Tung tweede, achter Timo Bernhard, Earl Bamber en Brendon Hartle. Zij kwamen uit in de LMP1-klasse.

Tung lag in de Oreca 07-Gibson zelfs een tijdje aan de leiding, maar werd kort voor het ingaan van het laatste uur voorbij gereden door de snellere Porsche. Hij bezorgde zijn team wel de winst in de 'lichtere' LMP2-klasse.