'Vitesse huurt groot Chelsea-talent'

ARNHEM - Volgens de Britse krant The Sun heeft Vitesse de eerste Chelsea-huurling voor het nieuwe seizoen binnen. Het gaat om de 18-jarige middenvelder Mason Mount.

Mount geldt als een van de grootste talenten van de Engelse kampioen. Hij is international in Engeland onder 19 en speelde in alle jeugdteams van Engeland. Na afgelopen seizoen werd hij uitgeroepen tot 'Chelsea Academy Speler van het Jaar'.

De middenvelder zit als sinds zijn zesde jaar bij Chelsea. Hij heeft nog een contract tot 2021 bij Chelsea. Bij Vitesse zou hij de nodige ervaring in het seniorenvoetbal moeten opdoen.

Vitesse was zondag niet bereikbaar voor commentaar.

Vitesse huurde eerder met wisselend succes spelers van de Londense club. Voorbeelden zijn Nemanja Matic (nu Chelsea 1), Dominic Solanke (Liverpool) en Bertrand Traoré (afgelopen seizoen gehuurd door Ajax, gaat hoogstwaarschijnlijk naar Olympique Lyon).

Afgelopen seizoen deden Lewis Baker en Matt Miazga het prima in Arnhem.

Zie ook: Chelsea to send out academy ace Mason Mount on loan to Dutch side Vitesse Arnhem