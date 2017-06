Staking op spoor zorgt voor vertraging

ZWOLLE - Treinreizigers moeten maandag rekening houden met vertraging. Vakbond FNV Spoor roept machinisten en conducteurs in Zwolle en Den Haag op het werk neer te leggen. Verwacht wordt dat die acties gevolgen hebben voor het treinverkeer in heel Nederland.

De NS schrijft op haar website dat het nog onduidelijk is hoeveel machinisten en conducteurs gehoor geven aan de oproep om het werk neer te leggen. Volgens FNV rijden vanaf Den Haag Centraal en Zwolle in de ochtendspits geen of minder treinen.

Ook buiten Den Haag en Zwolle kan het treinverkeer ontregeld raken, doordat veel doorgaande treinen langs die stations rijden. De actie duurt tot 9.00 uur, maar ook daarna verwacht de NS nog problemen op het spoor.

Estafettestaking

FNV Spoor voert actie uit onvrede over de gesprekken met de spoorwegen. De bond eist dat er een einde komt aan "het afbreken van de NS".

De vakbond waarschuwt voor nog meer acties. De acties op de stations Den Haag Centraal en Zwolle zijn het begin van een estafettestaking.

De NS laat weten alles op alles te zetten om de hinder voor de reizigers te beperken.