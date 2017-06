Hoe dom kun je zijn? Dronken passagier neemt stuur over

APELDOORN - De politie Apeldoorn heeft zondagochtend het rijbewijs ingevorderd van een dronken automobilist. Toen een dronken passagier daarna ging rijden, raakte die ook zijn rijbewijs kwijt.

De politie kreeg de melding dat een auto continu remde en slingerde. Agenten troffen de bewuste auto aan op de Europaweg in Apeldoorn.

De bestuurder bleek dusdanig veel te hebben gedronken dat hij zijn rijbewijs moest inleveren. In zijn auto zaten twee passagiers. Een van hen heeft geen rijbewijs, de ander was onder invloed van alcohol. De agenten waarschuwden hen dat zijn niet mochten rijden.

Later zagen zij de bewuste auto toch rijden. De dronken passagier was achter het stuur gekropen. Hij was zodanig onder invloed dat blazen op het apparaat niet meer mogelijk was. Daarom is een bloedtest van hem afgenomen. Ook zijn rijbewijs is direct ingevorderd.

Tegen beide mannen is proces-verbaal opgemaakt. Zij moeten zich verantwoorden voor de rechter.