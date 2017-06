Het wordt tropisch, met deze tips blijf je koel

Foto: Debby Jansen

ARNHEM - We gaan enkele tropische dagen tegemoet. Vandaag kan het 29 graden worden. Via Facebook krijgen we handige tips om het hoofd koel te houden.

Meer dan honderd reacties krijgen we op onze oproep om hittetips te delen. 'Zet een bevroren fles water voor een ventilator', tipt Aletta Heij uit Ede, die inmiddels vier flessen water in de vriezer heeft gelegd. Verschillende Facebookvrienden laten weten dat ze in de zorg werken en dat dit betekent dat er vaak geen airco is. Maria Zeemering zet om 5 uur 's ochtends alle ramen en deuren tegen elkaar open. Zodra de zon opkomt, houdt ze alles zoveel mogelijk dicht. 'Regelmatig een glas bouillon drinken en je zo rustig mogelijk houden', is haar advies. Kamperen in de supermarkt Francisca van Weersel zegt: Gewoon je ding doen, net als anders. De last van warm weer zit in je hoofd, niet in je lijf.' Jolanda Westerink uit Elburg zegt lachend: 'Ik ga in de supermarkt kamperen. Hallo Jumbo!' 'Bioscoop pakken? Genieten van een leuke film in de airco', tips Patricia van Maasakker. Natte handdoek, wel of niet slim? Over de tip om een natte handdoek in de nek te leggen, ontstaat discussie. 'Niet doen, heel slecht voor je hart', zegt Leny Sluiter, die deze kennis opdeed bij de training bedrijfshulpverlening. Martin Kistemaker laat ons glimlachen met zijn tip: 'Lekker onder de parasol op het terras van Café GLD. Trees kan heerlijke cocktails maken!.' Kistemaker doelt op het Omroep Gelderland radioprogramma, gepresenteerd door Maarten Daam vanaf 14.00 uur. Blijf ons tippen! Hittetips blijven welkom. Ben je van plan om net als Miranda Tiecken het waterpistool mee te nemen naar het werk voor een waterpistolengevecht? Of andere ludieke manieren om aan de hitte te ontsnappen? Tip ons! Mail omroep@gld.nl en misschien komen we langs om beelden te maken! Zie ook: Weersverwachting voor Gelderland Voor meer tips: