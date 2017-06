Lekker weer, maar hoog risico op natuurbrand: wat te doen?

Foto: Archief Omroep Gelderland

ARNHEM - Het is lekker weer, maar wel al een tijdje droog. In heel Gelderland is het code oranje. Dat betekent dat er een hoog risico op natuurbranden is.

Om die reden rukt de brandweer met extra materieel uit als er een brand is, zeker in natuurgebied. 'Als we dat normaal met een wagen doen, doen we het nu met twee tankauto's en een extra waterdrager', stelt een woordvoerder van de brandweer. 'We nemen geen enkel risico. Zo lopen we niet achter de feiten van', legt hij uit. Natuurbrandrisico.nl geeft tips voor code oranje: Ga ervan uit dat de verleende ontheffing voor stookverboden niet meer geldig is, zie de voorwaarden van de ontheffing of neem hierover contact op met verlenende instantie.

In de natuurgebieden mag u geen (kook)vuren maken.

Vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk zijn ook niet toegestaan, en natuurlijk wordt roken in het gebied afgeraden.

Houd op uw verblijfplaats altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of desnoods een emmer water.

Veroorzaak niet per ongeluk een natuurbrand: gooi daarom sigaretten en glas altijd in een prullenbak of neem het mee. Denk ook aan kolen van de bbq opgehoopt tuinafval (broei) en parkeer uw auto (met hete katalysator) niet in hoog en droog gras. Verder: Wees alert op verdachte situaties en meld die bij de terreineigenaar of een hulpdienst (bij spoedeisende/levensbedreigende situaties 112, anders 0900 8844). Help mee door foto's/film te maken en onthoud locatie, persoonskenmerken en bijvoorbeeld een kenteken als u een situatie niet vertrouwt.

Niet overal in de natuur heeft u goed bereik met uw mobiele telefoon.

Houd u aan de toegangsregels en ga niet van wegen en paden af.

Neem eventueel een topografische kaart / GPS / wandel App mee als u op stap gaat zodat u zich beter kunt oriënteren. Wat kunt u doen als er brand is bij code oranje? Wacht hulp niet af. Vlucht zo snel en ver mogelijk weg van de brand. Indien mogelijk naar de openbare weg.

Loop daarbij niet voor de brand uit of in de richting waarin de brand zich verspreidt, maar haaks op de brand waarmee u de kans verkleint dat de brand u inhaalt.

Wees extra alert in droge gebieden zoals heide en dennenbos. Hier is de kans op een snel uitbreidende brand groter dan in een loofbos.

Help andere mensen en kinderen op een veilige plek te komen.

Bel 112 om de locatie van de brand zo precies mogelijk door te geven.