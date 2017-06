Man opgepakt voor grootscheepse diefstal gereedschap en bouwmaterialen

Foto: politie

APELDOORN - Een 44-jarige Apeldoorner is zaterdag aangehouden nadat hij op heterdaad was betrapt op diefstal van bouwmaterialen. In een woning trof de politie een flinke hoeveelheid vermoedelijk gestolen gereedschap en bouwmaterialen aan.

De politie heeft al vijf aangiften kunnen koppelen aan de spullen die aangetroffen zijn en verwacht dat dat aantal nog oploopt. De 44-jarige man werd op heterdaad betrapt toen hij koperen koppelingen stal op een terrein aan de Boerhaavestraat in Apeldoorn. Een dag eerder was daar al ingebroken in het gebouw op dat terrein. Toen werden onder meer slijpschijven, sloten en stroomkabels ontvreemd. Via de man kwam de politie bij een woning waar de gestolen spullen lagen.