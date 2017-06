Vrouw moet Audi inleveren vanwege niet betaalde bonnen

Foto: Politie Nijmegen-Noord

NIJMEGEN - De politie in Nijmegen heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag de Audi van een vrouw in beslag genomen omdat ze meerdere bekeuringen niet betaald heeft. Dat meldt de politie zondag.

De Audi stond op de Waalkade in Nijmegen en viel op omdat deze van exportkentekenplaten was voorzien. De vrouw zei dat ze de auto naar het buitenland wilde exporteren. Ze bleek meerdere bonnen open te hebben staan en dat ging niet om een klein bedrag, aldus de politie. Als de eigenares van de Audi niet op tijd alles betaalt, wordt de auto verkocht.