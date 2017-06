Politie tast in het duister over steekpartij

Foto: Patrick Apenhorst / Persbureau Heitink

ARNHEM - Bij een steekpartij in Arnhem zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee gewonden gevallen. Volgens de politie is er nog heel veel onduidelijk over wat er gebeurd is en wat de aanleiding is.

De melding van de steekpartij nabij de hoek van de Hugo de Grootstraat en de Voetiuslaan kwam om 1.30 uur. Er was een conflict tussen meerdere mannen, nog niet bekend is hoeveel. Het lijkt er volgens de politie wel op dat de mannen elkaar kennen. Twee van hen zijn met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om twee Arnhemmers van 22 en 24 jaar. Hun toestand is stabiel. Ze moeten nog uitgebreid worden gehoord. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.