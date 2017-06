Grote tak breekt af in Groesbeek: 'Later blijkt dat je veel geluk hebt gehad'

Foto: Politie Berg en Dal/ Facebook

GROESBEEK - In Groesbeek, aan de Potterweg, is zaterdagavond een grote tak naar beneden gekomen. Het gebied rondom de boom is afgezet en een boomexpert gaat de bomen onderzoeken.

'Zo zit je rustig op een bankje en hoor je gekraak. Even later blijk je veel geluk te hebben gehad', schrijft de Politie Berg en Dal op Facebook. Zover bekend is er niemand gewond geraakt.