Skeelerende vrouw zwaargewond na ongeluk

Foto: Patrick Apenhorst/Roland Heitink

HUISSEN - Op de Azalealaan in Huissen is zaterdagavond een vrouw zwaargewond geraakt toen zij aan het skeeleren was. De vrouw kwam in botsing met een auto.

De politie meldt dat de vrouw in kritieke toestand naar het ziekenhuis is vervoerd. Bij het ongeval werd ook een traumahelikopter opgeroepen. De automobilist wordt verhoord, de politie onderzoekt de toedracht.