Automobilist aangehouden na botsing met skeelerende vrouw (25)

BEMMEL - De automobilist die zaterdagavond in Bemmel een 25-jarige skeeler uit Amsterdam aanreed, is aangehouden. Volgens de politie zijn er sterke aanwijzingen dat de man te hard reed.

De vrouw is zaterdagavond zwaargewond geraakt toen zij aan het skeeleren was. Ze kwam op de Floralaan in Bemmel in botsing met een auto.

De politie meldt dat de vrouw in kritieke toestand naar het ziekenhuis is vervoerd. Bij het ongeval werd ook een traumahelikopter opgeroepen.

Een getuige stelt dat het erop leek alsof de vrouw linksaf wilde slaan. Hierbij ontstond de botsing met de naderende automobilist, een 38-jarige man uit Bemmel.

De man bleek niet te hebben gedronken.