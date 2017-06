VORDEN - Festival Mañana Mañana is uitverkocht, dat meldt de organisatie op de site.

De kaarten die nog beschikbaar waren, waren er voor de zondag. De zaterdag was al in een eerder stadium uitverkocht.

Het festival wordt dit jaar voor het eerst gehouden in de tuin van Kasteel Vorden. Eerder werd het georganiseerd in Hummelo, bij Landgoed Enghuizen, maar dat was niet meer beschikbaar.