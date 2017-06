Heerlijk weer, maar niet voor de hooikoortspatiënt

Foto: Pixabay

ARNHEM - Tropisch warm met temperaturen tot dik in de 20 graden. Heerlijk, maar voor de hooikoortspatiënt is het allemaal wel even anders.

De huidige weersomstandigheden zijn volgens MeteoGroup zeer ongunstig voor hooikoortspatiënten. Dat heeft te maken met de hoge pollendruk en het gebrek aan wind. Daardoor blijven de pollen hangen. Wie toch naar buiten wil, maar de pollen wil ontwijken, kan het beste naar de zee gaan of voor tien uur 's ochtends de buitenactiviteit plannen. Het aantal pollen neemt gedurende de dag toe.