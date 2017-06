VVN: 'Quads zijn gevaarlijk, je neemt grote risico's'; jongen (13) overleden na ongeluk

ARNHEM - Veilig Verkeer Nederland (VVN) noemt quads gevaarlijke voertuigen. 'Je neemt grote risico's door op zo'n quad te gaan rijden', aldus woordvoerder Rob Stomphorst van VVN. Zaterdag kwam een 13-jarige jongen om het leven door een ongeval met een quad.

Gemiddeld komt per jaar één persoon om het leven door een ongeluk met een quad en raken ruim 90 mensen zwaar gewond. 'Mensen denken dat ze de koning op de weg zijn als ze op zo'n dingen zitten, maar je bent slecht beschermd en gaat gemakkelijk over de kop, met alle gevolgen van dien.'

Het ongeluk in Tiel zaterdag gebeurde op privéterrein. 'Het is niet voor niets dat een 13-jarige niet met zo'n ding op de openbare weg mag rijden.' Stomphorst geeft aan dat met name pubers overmoedig kunnen zijn.' Jongeren zijn vaak roekeloos en kunnen slecht risico's inschatten, omdat ze weinig rijervaring hebben. Dit voertuig wordt zeker niet door ons aanbevolen.'

De politie wil niet zeggen hoe het ongeluk in Tiel kon gebeuren, omdat het op privéterrein plaatsvond.

De afgelopen jaren zijn er verschillende ongevallen met quads in Gelderland en met Gelderlanders geweest: