Joekels van schilderijen moeten Arnhem opvrolijken

ARNHEM - Die grijze, lelijke muren in de binnenstad van Arnhem: dat kan anders en beter. Althans dat vindt de Arnhemse kunstenaar Pedro Dentinho. En hij kreeg de gemeente zo ver om de portemonnee te trekken: tienduizend euro voor twee enorme muurschilderingen.

Eén gigantische schildering is al af. Op de voormalige zuivelfabriek van Coberco aan de Nieuwe Kade. 'Het is een vredesduif en een kleurrijk Royal Air Force-logo dat verwijst naar de Tweede Wereldoorlog.'

Aan de tweede schildering wordt nog druk gewerkt. Dat doet Dentinho samen met kunstenaar Tom Linnenbank, op de hoek van de Stationsstraat en de Coehoornstraat. 'Dat wordt een groot gezicht met een bril, omdat we naast een opticien zitten. En ik denk dat we op het zijmuurtje nog een vrolijke tekst zetten.'

Grauw en grijs

Dat vrolijke, dat vindt Dentinho wel belangrijk. 'Ik denk dat stad genoeg grauwe, grijze muren heeft. Een beetje afwisseling is altijd goed voor de mens. Daarnaast denk ik dat het inspirerend kan werken en als je kijkt naar steden als Heerlen en Rotterdam, dan zie je gewoon dat dit soort projecten mensen naar de stad kan trekken.'

Voorbijgangers reageren enthousiast op de muurkunst. 'Het is veel beter dan het eerst was', zegt een man die op weg naar de supermarkt langs een schildering loopt in de 1e Wijkstraat. 'Het zat vol lelijke graffiti. Dit is echt veel beter.' Bij twee enorme kunstwerken in de Apeldoornsestraat zegt een mevrouw op leeftijd. 'Ik vind het prachtig. Vooral die kleuren.'