Man (21) opgepakt voor aanrandingen in Doetinchem

DOETINCHEM - Een 21-jarige man uit Aalten is door de politie aangehouden op verdenking van het aanranden van drie vrouwen in een park in Doetinchem.

De Aaltenaar werd donderdag al opgepakt, maar de politie bracht de aanhouding zaterdag naar buiten. De man zou eind mei twee vrouwen hebben aangesproken in het Bonanza park, ze hebben vastgepakt en hebben geprobeerd om hen te zoenen. Een andere vrouw werd in haar billen geknepen.