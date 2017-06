Lilian Marijnissen: 'Gesjoemel met pgb-gelden onacceptabel'

ARNHEM - De Tweede Kamerfractie van de SP gaat Kamervragen stellen naar aanleiding van de ophef rondom zorginstelling De Zorgdrager in Arnhem. Tegen die instelling lopen verschillende onderzoeken omdat het vermoeden bestaat dat er met pgb-gelden is gesjoemeld. Ook is voor tientallen cliënten de huur niet betaald.

Lilian Marijnissen: 'Het is onacceptabel dat met gemeenschapsgelden gesjoemeld wordt. We wachten de onderzoeken af, maar ik wil wel van de staatssecretaris weten hoe we de cliënten kunnen helpen. Die moeten hun huis uit, buiten hun eigen schuld.'

De Zorgdrager is door de gemeente Arnhem, twee verzekeraars en de Inspectie voor de Gezondheidszorg op de korrel genomen omdat de geleverde zorg onder de maat zou zijn. De gemeente Arnhem kreeg ernstige signalen dat er mogelijk fraude is gepleegd met pgb-budgetten. De Zorgdrager biedt hulp aan mensen met psychische problemen, tienermoeders en mensen met verslavingsproblematiek. De instelling vraagt deze week faillissement aan. Volgens directeur Perry Telgt omdat er geen geld meer komt van verzekeraars Menzis en VGZ.

Lilian Marijnissen stelt met spijt vast dat dit geval niet op zichzelf staat. 'Je leest vrijwel dagelijks dat snelle jongens er met deze zorggelden vandoor gaan. Als ik dan hoor dat de directeur van De Zorgdrager in een Maserati zou rijden, dan frons ik de wenkbrauwen. Dit is een exponent van de marktwerking in de zorg, daar moeten we van af.'