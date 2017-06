De monteur is onderweg...

ARNHEM - Zo´n 250 huishoudens in Buurmalsen, Geldermalsen, Tricht en Wadenoijen zitten sinds zaterdagmiddag half drie zonder stroom.

Het betreft volgens Liander een ´spontane´ storing. De monteur is onderweg. De verwachting is dat de storing rond half vijf weer is opgelost.

Het gaat om de postcodes 4014, 4191,4196 en 4197.