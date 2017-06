TIEL - Een jongen van 13 is zaterdagmiddag in Tiel om het leven gekomen bij een ongeluk met een quad.

Het ongeluk gebeurde in een boomgaard langs de Industrieweg. De jongen reed op de quad. 'Daarbij is iets misgegaan', meldt een politiewoordvoerster. De jongen is ter plaatse overleden.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.