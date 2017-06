'Het vogeltje was onderkoeld en uitgehongerd'; Koekoek naar vogelopvang

NIJMEGEN - De webcam-koekoek die donderdag middag uit zijn nest viel voor het oog van honderden kijkers is zaterdagmiddag naar de vogelopvang in Halle gebracht.

Ecoloog Bram Ubels, van de vogelwerkgroep Nijmegen, kon het niet over zijn hart krijgen om de natuur haar gang te laten gaan en ging toch een kijkje nemen. 'Ik vond het vogeltje in het riet. Het was helemaal onderkoeld en uitgehongerd.'

Ubels heeft de koekoek naar een dierenopvangcentrum gebracht waar voor het beestje wordt gezorgd. 'Ik ben bezig met afstuderen en dan is een bedelende koekoek naast je toch wel afleidend. Ik had het hartstikke leuk gevonden om de vogel zelf groot te brengen en te houden, maar dat gaat nou eenmaal niet.'

Koekoek werd filmster

Bram Ubels met het koekoeksjong. Foto: Omroep Gelderland

De moeder van de koekoek legde het ei in een karekietennest. Dat is wat parasitaire vogels doen. Ze laten andere vogels hun kroost grootbrengen. Dat het verdere verloop in de Ooijpolder, de plek waar het nestje zich bevond, via een live-verbinding te volgen was, is een wereldpremière. Honderden kijkers zagen daar de vogel stukje bij beetje groter worden.

