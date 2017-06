Nijmeegse wethouder nieuwe voorzitter 50PLUS

NIJMEGEN - De Nijmeegse wethouder Jan Zoetelief is de nieuwe partijvoorzitter van 50PLUS.

Zoetelief is zaterdag tijdens een partijbijeenkomst in Hilversum door de leden gekozen. Hij volgt partijoprichter Jan Nagel op, die zijn functie neerlegt. Zijn voorzitterschap is in eerste instantie bedoeld voor een jaar.

Zoetelief was voorgedragen door het bestuur. Hij kreeg 143 van de 257 uitgebrachte stemmen. De voormalige wethouder Arno Haye werd tweede. Dick Schouw, die hard oppositie voerde tegen het partijbestuur, eindigde als derde met slechts 44 stemmen.

'Stabiele toekomst'

Zoetelief zei dat 50PLUS nu een 'stabiele toekomst' tegemoet kan, met ruimte voor discussie voor alle leden. 'Ook degenen die niet op mij gestemd hebben.'

Mocht Schouw gewonnen hebben, dan 'hadden we diep moeten ademhalen en ons achter de oren moeten krabben', zei Zoetelief.

Interne conflicten

50PLUS was de afgelopen dagen het toneel van hevige interne conflicten. Een deel van de leden vindt de verkiezingsuitslag (vier Kamerzetels) teleurstellend. Deze groep verwijt het partijbestuur dat het vernieuwing in de weg staat.

Schouw voerde het kamp van de ontevredenen aan. Hij is de partner van Adriana Hernandez, een bestuurslid dat overhoop ligt met de rest. Het bestuur wil van haar af.