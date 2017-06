Boer vindt vaten met drugsafval in de bosjes

Foto: Daniël Hol Foto: Omroep Gelderland

LUNTEREN - In Lunteren zijn vaten met drugsafval gevonden. Een boer zag de vaten zaterdagochtend liggen in de bosjes in de berm van de Buzerseweg.

Volgens een fotograaf gaat het om twaalf jerrycans en twee blauwe vaten. De brandweer is op de melding afgekomen. Een gespecialiseerd team van de politie ruimt de vaten op.