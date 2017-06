Penningmeester steelt tienduizenden euro's van theatergezelschap ; 'Je gaat door de grond als bestuur'

ARNHEM - 'Het is heel heftig, wij hebben al onze grote optredens af moeten zeggen.' Dat zegt Annelies Brouwer, secretaris van Rijnstad Vocaaltheater in Arnhem. Het bestuur zegt dat de penningmeester tienduizenden euro's heeft verduisterd. Het bestuur heeft aangifte gedaan.

Het Rijnstad Vocaaltheater bestaat uit een koor, dirigent, regisseur en techniek- en decorploeg. Het werkt veel samen met het Rijnstad Begeleidingsorkest om samen in theaters musicals of operettes ten gehore te brengen.

'Om een grote productie op de planken te zetten, heb je echt wat geld nodig', zegt secretaris Brouwer. 'Dat hadden we bij elkaar en er waren ook al zalen gereserveerd voor onze grote optredens, maar helaas hebben we alles moeten afzeggen. We hebben geen geld meer.'

Enorm gesteund

Brouwer: 'Je gaat echt door de grond als bestuur als je dat je leden moet vertellen. Dat hebben we in februari al gedaan en zij hebben ons enorm gesteund om de boel weer op te gaan bouwen. Daarom komen we er ook nu pas mee naar buiten, omdat we eerst de boel op een rijtje moesten zetten.'

Volgens de secretaris heeft de penningmeester geen verklaring kunnen geven voor de diefstal en heeft het bestuur nooit iets gemerkt. 'Er zijn kascontroles geweest, maar als alles vervalst wordt, heb je als goedwillende vrijwilliger niets door.'

Het is nog niet bekend of de officier van justitie de penningmeester gaat vervolgen.

Zie ook:

'Penningmeester steelt geld van theatergezelschap'