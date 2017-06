Politie vindt nest met vogeltjes in caravan

Foto: Politie Team Verkeer Oost-Brabant

NIJMEGEN - De dierenambulance in Nijmegen heeft zich ontfermd over een nest met vier jonge vogeltjes. De politie trof het vogelnest aan in een caravan.

De politie kwam de caravan met vogelnest tegen bij een verkeerscontrole bij Paalgraven in Oss. Er bleek van alles mis te zijn met de caravan. De spiegels waren bijvoorbeeld niet goed gemonteerd, verlichting deugde niet en er was geen kenteken voor de caravan. Eenmaal in de caravan trof de agent in de opbergruimte tegen het plafond een vogelnestje aan met daarin vier jonge vogeltjes. Dierenambulance Nijmegen heeft het nestje in een plastic bakje overgedragen gekregen.