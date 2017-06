Meisje valt van trap, traumahelikopter opgeroepen

Foto: Omroep Gelderland

NIJKERK - In een woning aan de Havenstraat in Nijkerk is vrijdagavond een meisje van de trap gevallen.

Het meisje kwam door onbekende oorzaak ten val. Enkele minuten later werd het meisje niet goed en alarmeerden haar ouders een ambulance. Omdat de toestand van het meisje zo zorgwekkend was, is ook een trauma-helikopter opgeroepen. Het meisje is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.