Radio Gelderland is de hele dag in Garderen!

Jan de Hoop. Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Zes weken lang trekt Radio Gelderland de provincie in. Zaterdag 17 juni zenden we live uit vanaf de Putbrink in Garderen bij 'Garderen Slaat Door'.

Alle radioprogramma's worden op locatie gepresenteerd. Deze week kunt u aanschuiven bij: - De Hoop op Zaterdag met Jan de Hoop van 10.00 tot 12.00 uur (met de vaste onderdelen zoals het gezellig radiospel Geen Ja, Geen nee, waarbij u kans maakt op de unieke Jan de Hoop mok). Ook vertellen Gert Hein Kevelam (Garderen Slaat door!) en wethouder Didi Dorrestijn-Taal over hoe mooi Garderen is. - Gelderland Helpt met Marèl van Steenbergen. Zij ontvangt van 12.00 tot 14.00 uur gasten met bijzondere hulpvragen en kunt u iemand bedanken door een taart aan te vragen. Of heeft u, of uw vereniging, hulp nodig? Misschien wilt u juist iets aanbieden? Kom dan naar het Prikbord van Gelderland Helpt en laat uw boodschap achter. - Café GLD met Maarten Daam van 14.00 tot 18.00 uur. Zie ook: De website van Garderen slaat door!