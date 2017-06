Omwonenden boos over afsluiting Veur Lent tijdens Triatlon Nijmegen

NIJMEGEN - NIJMEGEN - De eerste editie van de Triatlon Nijmegen wordt zaterdag gehouden in Veur Lent. Tijdens het evenement wordt het eiland geheel afgesloten. Bewoners van Veur Lent zijn daar niet blij mee, omdat het eiland dan moeilijk te verlaten is.

Ook vinden de bewoners dat de gemeente Nijmegen voortijdig afspraken heeft gemaakt met Triatlon, zonder omwonenden erbij te betrekken. Klankbordgroep Veur Lent wil daarom een statement maken met een blokkade op de weg. De groep heeft een container op de weg geplaatst met een spandoek met de tekst: 'Wij zijn voor elk evenement, maar niet voor afsluiting Veur-Lent!'

Volgens Hans Evers van Klankbordgroep Veur Lent was de vergunning al verstrekt en was de termijn om er op te reageren te kort. 'We zijn niet tegen die evenementen, maar je kunt het eiland niet de hele dag afsluiten.' Evers vindt dat de fout bij de gemeente ligt. 'We hebben besloten het niet volledig af te zetten, maar hebben gekozen om een statement te maken, zodat er naar ons wordt geluisterd wordt', aldus Evers.