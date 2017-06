Vrienden hebben geen idee waarom hun 'Affie' uit Druten werd vermoord

DRUTEN - In Druten zijn woensdagavond wensballonnen opgelaten voor de vermoordde 'Affie'. De 24-jarige Drutenaar werd vorige week dood aangetroffen in de Noordzee, vermoedelijk is hij door het misdrijf om het leven gekomen. Zijn vrienden snappen er niets van: 'het was een teddybeer'.

Het lichaam van de 24-jarige Everald, Affie voor vrienden, werd vorige week vrijdag door kitesurfers aangetroffen in de zee bij Noordwijk. De politie heeft geen idee wie de man is en liet een foto tonen in Opsporing Verzocht. Een van zijn vrienden herkent hem meteen zodra zijn foto in Opsporing Verzocht wordt getoond. Khalehla kent het slachtoffer al jaren en belt de tiplijn. Ze hoort dat zijn naam al vaker was doorgegeven. Ze weet het zeker: die dode man, dat is Affie.

'Altijd enthousiast en blij'

Woensdagavond komen Affies vrienden bij elkaar om te rouwen, en wensballonnen op te laten. Ze hebben geen idee wat er met hem is gebeurd: 'Ik ken hem als een hele lieve, rustige jongen die geen vlieg kwaad zou doen', zegt Khalehla. 'Hij was eigenlijk de grote teddybeer van de groep.' Een andere vriendin omschrijft hem als 'een sociale lieve jongen. Altijd enthousiast en blij.'

'Het is moeilijk om niet te weten wat er is gebeurd'

Volgens zijn vrienden is er geen verband met de grote vechtpartij in Druten van een paar weken geleden. De politie tast nog in het duister over wat er is gebeurd en ook Affies vrienden krijgen nauwelijks informatie.'Ik zou zelf heel graag meer willen weten, zodat ik het een klein beetje achter me kan laten', zegt La-Qisha. 'Het is moeilijk om het niet te weten.'

Dansfilmpjes

Everald hield van muziek en maakte graag filmpjes met zijn vrienden. Hij volgde een studie voor film en fotografie. Op zijn YouTube pagina staan vier dansfilmpjes, gemaakt door Everald. Danstalent had hij volgens zijn vrienden niet, maar hij filmde graag. Zijn vrienden missen hem: 'Het was een goeie jongen, hij had het beste met iedereen voor.'

