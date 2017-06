'Taboe op bekendmaken loterijwinnaar'

NIJMEGEN - In de Primera Leuvensbroek in Nijmegen is het geregeld raak. Geldprijzen tot 100.000 euro vielen op loten uit de betreffende winkel maar deze week trof een geluksvogel het winnende lot waarop 1 miljoen euro viel.

Het is niet alleen voor de prijswinnaar bijzonder dat hij een miljoen gewonnen heeft. Jos Toonen is eigenaar van de winkel waar het winnende lot gekocht werd en ook hij is er nog opgewonden van. 'Het komt natuurlijk niet elke week voor dat we een grote prijswinnaar hebben. Eerder hadden we al 100.000 euro en 25.000 euro, we raken er bijna aan gewend.'

Taboe

Er heerst geen taboe op het winnen van veel geld maar wel op het bekend maken van de winnaar, aldus Toonen. De identiteit van de winnaar is niet bekend. 'Mensen krijgen soms last van afgunst uit de omgeving, daar zijn mensen bang voor. Het maakt het leven gewoon wat makkelijker.'

Balen

Trouwe loterijdeelnemers balen dat ze niet gewonnen hebben. 'We kopen regelmatig een lot en proberen dan voor €3,50 een lot te kopen waarmee we proberen te winnen. We grijpen er nu net naast, dat is heel, heel erg balen.'