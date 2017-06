Arnhem vermoedt fraude bij De Zorgdrager en overweegt juridische stappen

ARNHEM - De gemeente Arnhem overlegt met de politie en het Openbaar Ministerie welke juridische stappen gezet kunnen worden tegen zorginstelling De Zorgdrager. De gemeente zegt ernstige signalen te hebben gekregen van cliënten en de sociale wijkteams over misbruik van pgd-gelden. Dat is geld waarmee mensen die het nodig hebben zelf zorg kunnen inkopen.

'Wij kregen ernstige signalen van cliënten als de sociale wijkteams dat er iets mis was met de pgb-gelden, dat daar misbruik van wordt gemaakt,' zegt Carlo van der Borght van de gemeente Arnhem. 'Daarop hebben wij besloten de betalingen stop te zetten. We zijn nu bezig om alternatieve zorg te zoeken voor de cliënten van De Zorgdrager. Met de politie en het Openbaar Ministerie zijn we in overleg welke stappen we nu het beste kunnen zetten.'

Grote chaos

De Zorgdrager heeft grote financiële problemen. Al het personeel heeft zich ziek gemeld, omdat er geen salaris is uitbetaald. Naast de gemeente Arnhem hebben ook twee verzekeraars de geldkraan dichtgedraaid omdat ze twijfelen aan de kwaliteit van de geleverde zorg. Daarbovenop komt nog een onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Deze week wordt faillissement aangevraagd, zegt directeur en eigenaar Perry Telgt tegen Omroep Gelderland. De nekslag is volgens hem dat er geen geld meer komt van de verzekeraars Menzis en VGZ.

Geen cliënt op straat

De Zorgdrager is een instelling met 43 licht verstandelijk beperkte jongeren, ex-verslaafden, tienermoeders of jongeren met psychiatrische- of gedragsproblemen. De organisatie huurt panden in Arnhem, Nijmegen, Ede en Groningen. Vervolgens wordt er woonruimte doorverhuurd aan cliënten. Ondanks de onrust in de instelling verzekert Telgt dat er geen cliënt op straat komt te staan. Toch maken cliënten zich hier wel zorgen over, zeggen ze anoniem tegen Omroep Gelderland.

Gespannen sfeer

Zowel vanuit het personeel als vanuit de cliënten wordt gezegd dat directeur Telgt al maandenlang geen huur voor de woningen betaalt. De sfeer is volgens het personeel en de cliënten gespannen, maar niemand wil zich hierover met naam en toenaam uitlaten.

'Ik word er zo moe van'

Perry Telgt bevestigt dat er een klacht is ingediend bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg: 'Ik word er zo moe van. Iemand heeft van binnenuit een klacht ingediend en daar moest ik uitleg over komen geven. Er is niks, maar een faillissement is wel onomkeerbaar. Ik trek de stekker eruit.'

De inspectie laat weten signalen te hebben gekregen die duiden op mogelijke risico's voor goede zorg. Specifieker willen ze er niet op ingaan in het belang van het toezicht. Ook de verzekeraars willen er verder niets over zeggen.

Cliënten in het gedrang

De directeur zegt voor de meeste cliënten al vervangende woonruimte te hebben gevonden. 'Eigenlijk zou ik moeten zeggen: zak er allemaal maar in, zoek het maar uit. Maar ik ben nog druk bezig om cliënten onder te brengen.'

De gemeente Arnhem zegt signalen te hebben gekregen dat cliënten van De Zorgdrager mogelijk in het gedrang zouden komen. Volgens een woordvoerder probeert de gemeente er alles aan te doen om een oplossing te vinden en moet onder anderen met de inzet van wijkcoaches worden voorkomen dat mensen gedupeerd raken.