Buitengewoon Radio: droogte bedreigt nachtegaal in Wehlse bos

WEHL - Zangvogels als de nachtegaal en de wielewaal hebben het moeilijk in het Wehlse bos. Door droogte trekken vogels die juist van een natter gebied houden weg. Dat zegt de 83-jarige oud-beheerder van het bos Harry Moorman. Vroeger woonde hij in het jachthuis op het landgoed. Nog altijd is hij zeer betrokken. Moorman maakt zich zorgen over de verdroging.

Voormalig jachtterrein

Net als Moorman kent ook Bennie Harmsen het gebied op zijn duimpje. De oorspronkelijke bewoners van het gebied is de familie Van Nispen. Zij gebruikten het Wehlse bos voor de jacht. Er werd gejaagd op reeën, vossen en patrijzen. Maar ook dassen moesten het destijds ontgelden.

Welke boom hoort bij u?

Het Wehlse boos heeft veel Keltische invloeden. Volgens de Kelten was iedere eik bezield door een fee en daardoor een belangrijke geluksbrenger. Daarnaast gebruikten zij een Keltisch boomkalender waarbij 21 boomsoorten, met 21 menstypes overeenkomen. In het Wehlse bos staat een Keltisch bomenbos. Met de bomen is Bennie Harmsen zeer begaan. Hij vertelt dat iedere boom zijn eigen energie heeft. Als je je ervoor openstelt, kun je die energie voelen, legt Harmsen uit.

Ondanks de droogte in het Wehlse bos is het gekwaak van kikkers goed te horen. Ze komen massaal voor in de vijver van het Keltisch bos op het landgoed.



Iedere week ontdekt radioverslaggever Laurens Tijink in het programma Zin in Zondag de Gelderse natuur. Deze keer verkent Laurens het Wehlse bos samen met IVN-gids Bennie Harmsen. Zin in Zondag is iedere zondagmorgen te beluisteren tussen 7.00 en 10.00 uur.