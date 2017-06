Burgemeester Renkema: 'Aanhouding in zaak Romy was lichtpuntje'

HOEVELAKEN - De aanhouding in de zaak rond de dood van de 14-jarige Romy uit Hoevelaken was 'een lichtpuntje'. Dat zei burgemeester Gerard Renkema in De Week van Gelderland, waar hij terugkeek op de emotionele gebeurtenissen in de afgelopen twee weken.

De 14-jarige Romy werd twee weken geleden dood gevonden in Achterveld. Een paar dagen later bekende een 14-jarige jongen uit Lunteren het meisje te hebben misbruikt en gedood. Renkema: 'Dan denk je: wat is hier gebeurd? Het is een normale omgeving, je verwacht niet dat daar zoiets kan gebeuren. Ik heb zelf ook kinderen, wat moet het vreselijk zijn voor ouders als je dochter niet thuis komt.'

Hier is geen draaiboek voor

De burgemeester trad veel op de voorgrond. In de media, maar ook met de herdenking voor Romy op tweede pinksterdag. 'Daar is niet echt een draaiboek voor, maar er gebeuren wel meer erge dingen. Je weet wel een beetje wat je rol moet zijn. Dat ook Savannah (uit het nabijgelegen Bunschoten, red.) dood werd gevonden maakte het wel groter. Je denkt; wat gebeurt er in deze omgeving? Het leidde tot veel onrust, dan moet je als burgemeester nadenken over hoe je daar mee omgaat.'

Die druk voel je wel

'De aanhouding voor de herdenking van Romy was een klein lichtpuntje. Dat gaf een stukje rust voor haar ouders en de samenleving. Maar er was wel een behoefte aan herdenken.' Dat gebeurde op tweede pinksterdag, een maandag. Er was veel aandacht voor de herdenking. 'Die druk om het goed te doen voel je wel. Maar primair was het vooral heel erg belangrijk om uiting te geven aan het verdriet, maar ook om de onrust te benoemen en daar iets aan doen.'

Let op elkaar

Renkema deed met zijn collega-burgemeester Melis van de Groep van Bunschoten een oproep om vooral meer op elkaar te letten. Wakkerde dat de onrust niet juist aan? 'We deden die oproep toen we nog niet wisten wat er was gebeurd. Ouders in onze gemeenten ondernamen al acties om voorzichtiger te zijn. Door die oproep te doen kan je de onrust vergroten, maar we merkten dat er behoefte aan was. Het is iets wat ouders zelf kunnen doen.'

De saamhorigheid was groot

Dinsdag werd Romy in Hoevelaken onder grote belangstelling begraven. Renkema: 'De saamhorigheid was enorm in het dorp. Dat gaf de ouders van Romy een goed gevoel, maar ook mij als burgemeester. Overal hingen de vlaggen halfstok. Ik werd geraakt door alle mensen die langs de kant stonden. Op sommige momenten was het moeilijk om tranen binnen te houden.'

