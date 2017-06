Uitgezette vis bedreigt inheemse soorten

Zonnebaars

KLARENBEEK - In natuurgebied Beekbergerwoud worden inheemse waterdieren bedreigd door de zonnebaars. De zonnebaars is een vis die niet thuis hoort in deze wateren, maar is daar waarschijnlijk terechtgekomen door mensen die van hun vijvervissen af wilden.

Gert Jan Blankena van RAVON geeft in het programma Buitengewoon aan dat de zonnebaars de groei van inheemse soorten bedreigt. Soorten als de heikikker, de kamsalamander en zeldzame libellensoorten worden door de zonnebaars opgegeten. De zonnebaars komt van oorsprong uit Noord-Amerika en leeft in het wild in langzaamstromende en stilstaande wateren. Als vijver- en aquariumvis is de zonnebaars al meer dan een eeuw te koop. Door het loslaten en ontsnappen van kweekexemplaren is de vis ook in Nederlandse wateren terechtgekomen. Stoppen met verkoop Natuurorganisaties roepen tuincentra en aquariumzaken op om de verkoop van zonnebaarsen helemaal te stoppen: daarmee zou een belangrijke bijdrage aan het behoud en de bescherming van inheemse flora en fauna worden geleverd.

