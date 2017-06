Gemeente weigert? Dan meten we zelf wel de luchtkwalitieit

NIJMEGEN - Met je mobieltje zelf op de Graafseweg de luchtkwaliteit meten. Dat is het idee van D66 nu de gemeente een proefopstelling weigert die de gevolgen van een wegversmalling op de Graafseweg moet meten. De partij roept burgers op om de app Mijn Luchtkwaliteit de downloaden en aan het meten te slaan.

De Graafseweg wordt na de Vierdaagse aangepakt door de gemeente. Het aantal rijstroken gaat bij een gedeelte ervan stad uitwaarts, terug van twee naar één. Het fietspad wordt daar juist breder. De gemeente wil de Graafseweg namelijk geleidelijk ombouwen van een regionale weg voor doorgaand verkeer, naar een lokale weg voor bestemmingsverkeer.

Proefopstelling ondanks toezegging geweigerd

De gemeenteraad had gevraagd om de effecten van die wegversmalling eerst te testen, onder meer omdat ze bang is voor een verkeersinfarct en nadelige gevolgen voor de luchtkwaliteit. Maar vorige maand zei wethouder Tiemens dat ze dit niet gaat doen ondanks een eerdere toezegging. Gemeenteraadslid Rachid El Hafi van D66: ‘Wij vinden dit afblazen van de proefopstelling niet kunnen, zeker omdat de wethouder in een eerder stadium een proefopstelling aan de gemeenteraad heeft toegezegd.’

Meten is weten

‘Maar D66 is niet voor een gat te vangen,’ zo vervolgt El Hafi. ‘Nijmegenaren kunnen ook zelf luchtkwaliteit meten via de app Mijn Luchtkwaliteit.’ D66 heeft deze week in Nijmegen flyers uitgedeeld om mensen op te roepen de app te gebruiken en de bevindingen te mailen naar de D66 fractie in Nijmegen. El Hafi: ‘Juist de bewoners en ondernemers van de Graafseweg zullen de gevolgen van de herstructurering merken, dus vandaar dat wij hun hulp vragen. Immers; meten is weten.’