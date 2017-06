7-jarig Giesbeeks rekenwonder wint grote wiskundewedstrijd

GIESBEEK - Heel Giesbeek is apetrots op Iain Cunningham. De 7-jarige leerling van de Paulusschool uit het dorp in de Liemers heeft een grote internationale reken- en wiskundewedstrijd gewonnen. Het rekenwonder kreeg de eerste prijs vandaag overhandigd samen met een dikke zoen op de wang door de burgemeester Staatsen.

'Ik vind hem gewoon fantastisch,' zegt Iain als hij zijn prijs in de klas laat zien. 'Blijer ben ik in mijn hele leven niet geweest.' Ook de ouders van Iain, Graeme en Gerriette lachen aan één stuk door. 'We zijn supertrots, apetrots.' Op de vraag van wie het rekenwondertje zijn wiskundeknobbel heeft gekregen , antwoorden de ouders resoluut: 'Niet van ons, nee we hebben allebei niet echt een rekenknobbel.'

Wiskunde Kangoeroe

Iain deed mee aan de Wiskunde Kangoeroe. Het is een reken- en wiskundewedstrijd voor basis- en middelbare scholen. Hij wordt jaarlijks georganiseerd. Overal ter wereld worden de vragen op dezelfde dag ingevuld. In Nederland deden dit jaar 4000 leerlingen mee. Ian won in de categorie groep 3.

Voor Iain kwam de winst als een volslagen verrassing. 'Het was super moeilijk, Ik dacht nooit dat ik dat zou kunnen halen, maar toch wel.' Het jeugdige rekenwonder wil volgend jaar zeker weer meedoen aan de wedstrijd: 'Ik ben nu goed in rekenen, dus vind ik het steeds leuker worden.'

Zie ook: De lijst met alle winnaars in de verschillende categorieën vindt u hier (pdf).