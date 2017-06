Roefelen, wie is er in Duiven niet groot mee geworden?

DUIVEN - Bijna 1000 kinderen in de gemeente Duiven keken zaterdag binnen bij allerlei bedrijven. Voor de 25e keer werd de zogeheten Roefeldag gehouden. Roefelen is het Belgische woord voor snuffelen, ontdekken.

Doel is dan ook de kinderen te laten zien hoe bijvoorbeeld een winkel of een bedrijf werkt. Maar ook de brandweer, politie en marechaussee werkten mee aan de Roefeldag.

Leuk en spannend

Eén van de gastbedrijven was de zonnestudio Reha Sun in Westervoort. Eigenaresse Linda Hollenga: 'Ik ben nu 30 jaar, maar ik weet nog goed dat ik als kind ook meedeed aan de Roefeldag. Ik ben toen bij Intratuin, twee schoenenwinkels, een kinderboerderij en nog wat ondernemingen geweest. Dat vond ik heel leuk en spannend. Je kwam bijvoorbeeld in een magazijn, plekken waar je normaal gesproken niet komt.' Linda laat de jonge bezoekers zaterdag zien wat er allemaal moet gebeuren in een zonnestudio. Ook mogen ze zelf de handen uit de mouwen steken.

Voorzitter Gerard van Ham van de Roefeldag in Duiven: 'Deze dag is zo belangrijk. Kinderen leren er echt heel veel van. We denken dan ook om na 25 jaar dit in Duiven nog verder uit te bouwen, bijvoorbeeld met snuffelstages voor kinderen op bepaalde vakgebieden, bijvoorbeeld landbouw'.