Indrukwekkende minuut stilte voor Gitte bij Obstacle Run

Mike Helgers in de gele hes (Foto: Omroep Gelderland) Bloemen voor Gitte (Foto: Omroep Gelderland) Foto: Omroep Gelderland

WIJCHEN - Deelnemers aan de Obstacle Run Strong Viking in Nijmegen hielden zondagochtend één minuut stilte ter nagedachtenis aan Gitte Leurs. De vrouw overleed vorig weekend tijdens een soortgelijke run in Venlo. Haar vriend Mike Helgers doet vandaag mee aan de run in Nijmegen en start met nummer 34, het nummer waarmee Gitte zou lopen.

De uitvaart van Gitte was afgelopen vrijdag. Bij een obstacle run leggen sporters een zwaar parcours af over obstakels en door modder en water. De organisatie geeft als extra waarschuwing: niet te snel na elkaar van de reuzenglijbaan gaan. Vorige week overleed Gitte om die reden. Poortjes pas open als alles veilig is Gitte werd twee weken geleden nog tweede tijdens een Obstacle Run in Frankfurt. Die werd georganiseerd door Strong Viking, de organisatie die dit weekend ook bij De Beerendonck in Nijmegen de run organiseert. Erwin van Haren van Strong Viking: 'Deze run is de eerste grote obstacle run na Venlo. Natuurlijk letten wij op de veiligheid voor alle deelnemers. Maar dat doen we altijd. Onze glijbaan bestaat uit zes glijplaatsen naast elkaar. Bij iedere poort staat een personeelslid. Pas als alles veilig is, gaan de poortjes open en kunnen mensen naar beneden glijden. Daarmee voorkom je dat mensen bovenop elkaar terecht kunnen komen'. Er doen dit weekend 15.000 mensen mee aan de run in Nijmegen. De Strong Viking Water Edition bij De Beerendonck is dan ook helemaal uitverkocht.