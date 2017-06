Uit nest gekukeld koekoeksjong leeft nog en maakt het goed

OOIJ - De filmster-koekoek uit de Ooijpolder, die donderdag uit zijn nest viel, leeft nog. Dat meldt ecoloog Bram Ubels. Het diertje was onderkoeld en had enorme honger, maar maakt het inmiddels weer goed.

De koekoek nam zijn rol als filmster wel erg serieus. Het dier zorgde voor een heuse cliffhanger door voor het oog van de webcam uit het nest te vallen. Zowel boswachter Thijmen van Heerde als andere vogelkenners vreesden voor het lot van de koekoek. Buiten het nest raken jonge vogels vaak onderkoeld en ondervoed en dus werd er geen cent meer gegeven voor het kuiken. Zeker omdat de boswachter zei 'We gaan niks doen. Ook dit is de natuur.'

Koekoek weer opgekalefaterd door meelwormen

Ecoloog Bram Ubels, van de vogelwerkgroep Nijmegen, kon het niet over zijn hart verkrijgen om de natuur haar gang te laten gaan en ging toch een kijkje nemen. "Ik heb het diertje wat meelwormen gevoerd en weer opgewarmd. Het heeft geen zin om het koekoeksjong weer in het veel te kleine nest te zetten. Dus heb ik het diertje meegenomen. De Vogelopvang zal nu voor de de filmster zorg dragen." Of de vogelopvang een webcam gaat ophangen is nog niet bekend.

Wereldpremière

De moeder van de koekoek legde het ei in een karekietennest. Dat is wat parasitaire vogels doen. Ze laten andere vogels hun kroost grootbrengen. Dat het verdere verloop in de Ooijpolder via een live-verbinding te volgens was, is een wereldpremière. Meer over de avonturen van het koekoeksjong in De week van Gelderland. Daar is Bram Ubels te gast.

