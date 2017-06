Trio veroordeeld voor gijzeling en diefstal

ARNHEM - De rechtbank van Arnhem heeft een 32-jarige vrouw en twee mannen van 37 en 47 jaar veroordeeld tot 16 maanden celstraf, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Het Arnhemse trio is veroordeeld voor gijzeling en diefstal met geweld.

Het slachtoffer was in de nacht van 26 op 27 november 2016 in de slaapkamer van de vrouw om 'te chillen en drugs te gebruiken'. Wanneer de vriend van de vrouw en de tweede man de woning binnenkwamen, wil het slachtoffer de woning verlaten. Hij werd tegengehouden, moest zich uitkleden en werd gefouilleerd. Zijn mobiele telefoon en portemonnee, waarin diverse pasjes zaten, werden met geweld afgepakt.

Ook moet het trio het slachtoffer een schadevergoeding van 750 euro betalen.