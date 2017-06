Concert Robbie Williams in Goffertpark uitverkocht

NIJMEGEN - Het concert van Robbie Williams op 4 juli in het Nijmeegse Goffertpark is uitverkocht. Dat meldt organisator Mojo. Er worden 65.000 bezoekers verwacht.

Het concert maakt deel uit van The Heavy Entertainment Show, die begin juni van start ging in het Etihad Stadium in Manchester.

De Britse zanger, 43 inmiddels, maakte van 1990 tot 1995 deel uit van de boyband Take That. Daarna ging hij solo en verkocht hij vele tientallen miljoenen platen over de hele wereld.

De Eindhovense zangeres Sharon Kovacs verzorgt in het Goffertpark het voorprogramma. Williams wordt tijdens de tour ook vergezeld door het Britse duo Erasure.