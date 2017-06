'Ik ben geweigerd in de bus omdat ik transgender ben'; onderzoek door Breng

NIJMEGEN - De 19-jarige Noa Kaljé uit Nijmegen zegt dat ze donderdag tot drie keer toe is geweigerd in de bus omdat ze transgender is. Door buschauffeurs werd ze naar eigen zeggen onder andere uitgemaakt voor 'vieze vuile omgebouwde'. De vrouw diende een klacht in bij Breng, de vervoerder onderzoekt de zaak.

Noa probeerde donderdagmiddag vanaf de Neerbosscheweg met de bus naar het station in Nijmegen te reizen. 'De deur ging open, maar toen de buschauffeur mij zag, ging de deur direct weer dicht', vertelt Noa.

'Geen manwijf in de bus'

's Avonds probeerde ze de reis opnieuw te maken. Maar ook de buschauffeur van deze bus nam haar niet mee, zegt Noa.

'Normaal zeg ik nooit wat in de bus, omdat ik onzeker ben over mijn stem. Toch besloot ik deze chauffeur te groeten. Dat had ik beter niet kunnen doen, want de man zei dat hij 'geen vieze vuile omgebouwde hoer' in zijn bus wilde.' Volgens Noa zaten er meerdere passagiers in de bus, maar greep niemand in.

Uiteindelijk lukte het Noa met de volgende bus naar het station te komen. Vanaf daar wilde ze met de bus naar Berg en Dal reizen om een vriendin te bezoeken, maar tot haar grote verbazing ging het wéér mis. 'Ik mocht de bus weer niet in. Ik ging met de chauffeur in discussie, maar hij zei dat hij geen manwijf in zijn bus wilde.' Daarop besloot ze naar huis te gaan.

Geen andere aanleiding

Noa vertelt dat ze wel geweigerd móét zijn vanwege haar identiteit. Ze zegt geen andere aanleiding te kunnen bedenken voor het feit dat ze drie keer op dezelfde dag door verschillende chauffeurs is geweigerd.

De vrouw is erg verbaasd over de gang van zaken, want ze is nog nooit eerder gediscrimineerd op grond van haar seksuele identiteit. 'Het is heel heftig. Ik ben echt gekwetst en wil eigenlijk niet meer met het openbaar vervoer', zegt ze geëmotioneerd.

Onderzoek door Breng

De Nijmeegse diende een klacht in bij vervoerder Breng. Een woordvoerder van het vervoersbedrijf zegt dat het verhaal bij hen bekend is en dat deze grondig wordt uitgezocht, iets dat altijd gebeurt met ernstig klachten.

'Als dit klopt, druist het tegen ons beleid in', zegt de woordvoerder met klem. 'Wij gaan camerabeelden bekijken en in gesprek met de desbetreffende buschauffeurs om tot op de bodem uit te zoeken wat er is gebeurd.' Ook zegt Breng nauwkeurig in de gaten te houden of er klachten binnenkomen van andere passagiers.