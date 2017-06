Montferland in de ban van NK wielrennen

'S-HEERENBERG - In de gemeente Montferland gaan zaterdag de Nederlandse kampioenschappen wielrennen van start. Dit weekend zijn vooral de jongeren aan de beurt, woensdag en volgend weekend gaan de bekende profs aan de bak.

In het parcours zijn twee 'klimmetjes' opgenomen: 't Peeske en de Muur van Zeddam. De start en finish zijn in 's-Heerenberg, maar ook de dorpen Zeddam, Stokkum en Beek worden aangedaan. Tijdens de tijdrit van woensdag passeren de renners ook Kilder en Loerbeek.

Voor de Achterhoekers Robert Gesink en Koen Bouwman is het NK in hun achtertuin, maar ook de tijdritkampioen van vorig jaar, Annemiek van Vleuten uit Wageningen, hoeft niet ver te rijden. Alle drie komen zowel op de tijdrit als in de wegwedstrijd in actie.

Geld voor kankeronderzoek

Tijdens de NK wielrennen zijn in Montferland ook diverse zogenoemde side events. Zo gaan dinsdag 450 leerlingen van het Liemers College in Didam zo vaak mogelijk de Peeskesbult beklimmen om geld in te zamelen voor de Stichting Bergh in het Zadel. Die stichting doneert geld voor kankeronderzoek. Een dag later komen twintig tandems van Spel-sportinstuif Gehandicapten de Liemers in actie.