Geknoeid met kersen? Zo krijg je de vlekken uit je kleding

ARNHEM - Het kersenseizoen is begonnen. De supermarktschappen en kersenkramen liggen weer vol met de zoete vruchten. Maar hoe krijg je een kersenvlek uit je kleding? Een aantal gouden tips van de collega's van RTV Utrecht.

Tip 1

Om de vlek goed aan te pakken, haal je eerst het vruchtvlees van je kleding. Doe je dat niet, dan wrijf je het probleem alleen maar verder in je shirt, broek, jurk of rok. Nadat je de pulp van je kleding hebt gehaald, was je het kledingstuk met een lauw sopje en dep je de vlek met ammonia. Weg is de vlek, als het goed is. Lukt het bij de eerste poging niet? Herhaal de handeling dan.

Tip 2

Heb je geen ammonia tot je beschikking? Wees niet bang, je favoriete kledingstuk is niet direct tot de vuilnisbak veroordeeld. Een andere optie om de vlekken te lijf te gaan, is om het kledingstuk een uur in een bak melk of karnemelk te leggen. De melk laat de rode vlek vervagen. Daarna spoel je het kledingstuk af en was je het in de wasmachine.

Tip 3

Wat ook helpt, is de vlek insmeren met scheerschuim of scheerzeep. Laat het goedje flinke tijd intrekken en was het kledingstuk vervolgens volgens voorschrift in de wasmachine.

Tip 4

Een slab dragen of een handdoek over je benen leggen is een goede optie om vlekken te voorkomen. Het is misschien niet heel charmant, maar voorkomen is in het geval van kersenvlekken beter dan bestrijden.