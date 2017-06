Auto vliegt in brand; bestuurder komt met schrik vrij

Foto: Politie Lochem

ALMEN - In Almen is vrijdagmorgen een auto in brand gevlogen. De bestuurder kwam met de schrik vrij.

De man reed over de Lage Lochemseweg toen hij een vreemd geluid hoorde, meldt de politie. Hij besloot zijn auto aan de kant te zetten en zag toen dat de wagen in brand stond. De brandweer had het vuur snel onder controle. De auto is grotendeels uitgebrand. Het Facebookbericht van de politie met meer foto's: