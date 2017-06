LAAG-SOEREN - Bij een aanrijding in Laag-Soeren is vrijdagmorgen een meisje gewond geraakt.

Het meisje fietste rond 8.20 uur over de Harderwijkerweg toen ze in botsing kwam met een auto. Ambulancepersoneel heeft haar behandeld, daarna is ze naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe ze eraan toe is, is niet bekend. Ook is het nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren.